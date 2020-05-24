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Лукашенко захотел сотрудничать с Китаем в создании ракет

Однако лидер Белоруссии сетует, что КНР не желает делиться секретными разработками.

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Фото © Андрей Покумейко / БелТА / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с лидером Китая сотрудничество в области ракетостроения, сообщает телеканал ОНТ.

Президенту страны доложили, что в стране освоили технологии создания ракет по китайскому образцу и разрабатывают свои вооружения. Несмотря на успешные переговоры о сотрудничестве с КНР, глава государства уверен, что нельзя усиливать "внешнюю зависимость".

Давайте тогда и на моём уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим — я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему. Не думаю, что это будет большой проблемой, сказал он.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии уже научились создавать образцы современных ракет, поэтому в китайских разработках, которыми власти КНР не намерены делиться, нет необходимости.

24 мая состоялась дипломатическая встреча белорусского лидера и чрезвычайного и полномочного посла КНР Цуй Цимина. На ней, в частности, обсуждались вопросы возобновления торговых отношений, которые просели во время пандемии коронавируса.

Ранее Лайф сообщал, что Александр Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии в шестой раз.

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