Лукашенко захотел сотрудничать с Китаем в создании ракет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с лидером Китая сотрудничество в области ракетостроения, сообщает телеканал ОНТ.

Президенту страны доложили, что в стране освоили технологии создания ракет по китайскому образцу и разрабатывают свои вооружения. Несмотря на успешные переговоры о сотрудничестве с КНР, глава государства уверен, что нельзя усиливать "внешнюю зависимость".

— Давайте тогда и на моём уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим — я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему. Не думаю, что это будет большой проблемой, — сказал он.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии уже научились создавать образцы современных ракет, поэтому в китайских разработках, которыми власти КНР не намерены делиться, нет необходимости.

24 мая состоялась дипломатическая встреча белорусского лидера и чрезвычайного и полномочного посла КНР Цуй Цимина. На ней, в частности, обсуждались вопросы возобновления торговых отношений, которые просели во время пандемии коронавируса.