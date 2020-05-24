После стрельбы на юге Москвы СКР возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в районе ЖК "Ясный" на Каширском шоссе. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

Напомним, стрельба произошла сегодня вечером между двумя группами мужчин. Предположительно, они использовали оружие, похожее на автоматы. Лайф публиковал видео момента перестрелки, снятого очевидцами из окон.