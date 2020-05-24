Падал и бежал дальше. Момент обстрела "прохожего" на юге Москвы попал на видео

Момент ранения мужчины, предположительно — случайного прохожего, в ходе стрельбы на Каширском шоссе в Москве попал на видео. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что мужчина в попытке скрыться от нападавшего перелезает через забор, однако сразу же после этого получает ранение. Звучат новые выстрелы. Как ранее сообщал Лайф, пострадавшим в этой перестрелке оказался один человек — Николай С., он получил ранение в область живота.