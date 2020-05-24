Смертность в России снизилась, несмотря на пандемию

Смертность в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
— В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году по всей стране. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция, — отметила Попова.
Ранее она заявила, что более половины регионов страны могут переходить к первому этапу снятия введённых из-за коронавируса ограничений. Но делать это, по её мнению, следует аккуратно. Также глава Роспотребнадзора сообщила, что ни один из предсказываемых России "страшных" сценариев развития пандемии коронавируса не оправдался, отечественная система здравоохранения справилась с нагрузкой.