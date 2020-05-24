Смертность в России снизилась, несмотря на пандемию

Смертность в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

— В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году по всей стране. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция, — отметила Попова.