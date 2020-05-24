По подозрению в стрельбе на юге Москвы задержано ещё пять человек

В Москве по подозрению в причастности к стрельбе возле ЖК "Ясный" на Каширском шоссе задержали ещё пять человек. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, все пятеро на момент задержания передвигались на автомобиле марки "Форд", который во время перестрелки замечен не был.