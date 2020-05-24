По подозрению в стрельбе на юге Москвы задержано ещё пять человек

В Москве по подозрению в причастности к стрельбе возле ЖК "Ясный" на Каширском шоссе задержали ещё пять человек. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, все пятеро на момент задержания передвигались на автомобиле марки "Форд", который во время перестрелки замечен не был.
Ранее столичная полиция задержала трёх человек, которые могут быть участниками вооружённого конфликта на юге Москвы. Двое из них оказались уроженцами Оренбурга. Позже был задержан четвёртый подозреваемый.
Момент перестрелки попал в объектив камер очевидцев. В перестрелке пострадал случайный прохожий. Момент, предположительно, именно его ранения также попал на видео. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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