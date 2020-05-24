Прокуратура взяла на контроль расследование дела о перестрелке на юге Москвы

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование по делу о стрельбе в районе ЖК "Ясный" на Каширском шоссе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство", — отметил собеседник агентства.