Прокуратура взяла на контроль расследование дела о перестрелке на юге Москвы

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование по делу о стрельбе в районе ЖК "Ясный" на Каширском шоссе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство", — отметил собеседник агентства.
Напомним, стрельба произошла вечером 24 мая между двумя группами мужчин. Предположительно, они использовали оружие, похожее на автоматы. Лайф публиковал видео момента перестрелки, снятого очевидцами из окон.
Перестрелка попала в объектив камер очевидцев. Во время инцидента пострадал случайный прохожий. Момент, предположительно, именно его ранения также зафиксирован на видео. По подозрению в причастности к стрельбе полиция задержала четырёх человек, потом были задержаны ещё пятеро. Следственный комитет возбудил уголовное дело.