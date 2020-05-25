Лукашенко поверил в коронавирус и предупредил о второй волне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который неоднократно называл коронавирус психозом и не желал признавать серьёзность заболевания, неожиданно изменил точку зрения. Теперь глава государства не только верит в эпидемию, но и опасается второй волны.

На совещании в Минске он призвал чиновников не расслабляться и быть готовыми ко второй вспышке заболеваемости. По мнению белорусского лидера, она может произойти в осенний и зимний периоды.

— Мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придёт. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьёзно смогли подготовиться к этому. А может быть, сия беда нас минет, — сказал Лукашенко.

Он признался, что "в силу своего суеверия" не совсем доверяет словам врачей о выходе Белоруссии на плато по заболеваемости коронавирусом. Лукашенко также заявил, что страна выбрала уникальный путь в борьбе с эпидемией и "белорусы в одиночку смогли пройти этот этап". Политик назвал нынешний период сложнейшим за время президентства.