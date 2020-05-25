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Путин обсудил с премьером Ирака ситуацию на рынке нефти

Также обсуждалось положение дел в Сирии, восстановление её территориальной целостности.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждалась тематика взаимодействия в целях стабилизации мирового рынка углеводородов. Дана позитивная оценка достигнутым при участии России и Ирака договорённостям в формате "ОПЕК плюс", ориентированным на преодоление острой фазы нефтяного кризиса. Отмечена важность продолжения эффективных совместных усилий на этом направлении, — говорится в сообщении.

Ещё одной темой разговора стало урегулирование ситуации в Сирии. В частности, координация шагов в этом направлении, восстановление суверенитета САР, её территориальной целостности.

Владимир Путин поздравил премьера Ирака со вступлением в должность, а также его и иракский народ с праздником Ураза-байрам.

Напомним, что новым премьер-министром страны стал журналист. В своём выступлении перед парламентариями он отметил, что постарается исправить последствия кризиса в стране.

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