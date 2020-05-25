"Всё кончено. Она мертва". Лайф узнал детали переписки между похитителем кубинки и её подругой

В Москве похититель 22-летней кубинки требовал от подруги погибшей 30 тысяч рублей за её жизнь, но при этом ни на каких условиях не соглашался подтвердить то, что она не мертва, будь то видеозвонок или голосовое сообщение. Это следует из переписки на испанском языке, которая оказалась в распоряжении Лайфа.

Перед тем как перевести обозначенную сумму, девушка хотела убедиться в том, что её подруга жива, однако похититель на уступки не шёл. Она уверяла злоумышленника, что денег нет, однако тот продолжал настаивать на своём. Тогда девушка предложила сперва перевести 10 тысяч рублей, после чего тот отпустит её подругу и предоставит доказательства, а уже затем она отправила бы остальные 20 тысяч.

Этот вариант похитителя устроил, и он дал своей собеседнице полчаса, однако та вновь начала требовать доказательства того, что её подруга жива, и разговор зашёл в тупик. После этого злоумышленник стал угрожать высылать тело девушки по частям.

— Я знаю некоторые адреса в Москве. Я могу отправить туда ухо и палец. Тик-так. Я также возьму двух докторов с небольшой командой. Мы посмотрим её органы. На них будет спрос. Хочешь, я и тебе покажу? — писал похититель подруге с телефона погибшей.