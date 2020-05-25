Мишустин рассказал, когда могут открыться курорты в России

При нормализации эпидобстановки в России можно будет говорить об открытии отечественных курортов. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объёме, — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19.

Ситуация с коронавирусом стала благоприятней, и некоторые страны стали задумываться над открытием своих курортов для иностранных туристов. Однако глава кабмина призвал россиян не торопиться с поездками за рубеж. Мишустин отметил, что безопаснее провести отпуск на родине, поскольку "за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену".