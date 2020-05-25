Правительство допустило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%

Кабинет министров России рассматривает вопрос о снижении первоначального взноса по государственным программам льготной ипотеки с 20 до 15%. Автором проекта выступило Министерство финансов РФ. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

— Проектом постановления предлагается внести изменения в части снижения требования об оплате стоимости жилья за счёт собственных средств или средств финансовой помощи из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов либо от организаций-работодателей и (или) путём распоряжения полностью или частично средствами материнского (семейного) капитала с 20 до 15%, — говорится в пояснительной записке к проекту постановления Правительства РФ.

Отмечается, что изменения затрагивают программу семейной ипотеки, ставка по которой не превышает 6%, и дальневосточной ипотеки, где ставка не более 2%. Также в программу попадают действующие до 1 ноября 2020 года виды ипотеки, ставка в которых не выше 6,5% годовых.