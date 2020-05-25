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Опубликовано 25 мая 2020, 13:41

Черногория заявила о победе над коронавирусом

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По официальным данным, в стране было выявлено 324 случая инфицирования, умерло девять человек.

Черногория объявила о победе над коронавирусом. В стране впервые за 68 дней не выявили новых случаев инфицирования. Об этом сообщил президент Мило Джуканович.

Треть россиян с коронавирусом уже выздоровели
Треть россиян с коронавирусом уже выздоровели

Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет заражённых! Завершён этот этап великой борьбы за самые важные ценности — жизни людей, — написал он в Twitter.

Как отметил глава государства, инфекцию смогли победить благодаря высокому уровню ответственности госорганов страны и общества в целом. С начала пандемии в Черногории заболело 324 человека, скончалось девять пациентов.

Ранее Лайф сообщал, что Словения стала первой европейской страной, где объявили об окончании эпидемии коронавируса, в городах открылись кафе и магазины. Россиянка Вероника Моцарт, которая на протяжении трёх лет живёт в Любляне, провела Лайфу экскурсию по оживающему городу.

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Сусанна Витвинская
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