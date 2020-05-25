Черногория заявила о победе над коронавирусом

Черногория объявила о победе над коронавирусом. В стране впервые за 68 дней не выявили новых случаев инфицирования. Об этом сообщил президент Мило Джуканович.

— Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет заражённых! Завершён этот этап великой борьбы за самые важные ценности — жизни людей, — написал он в Twitter.

Как отметил глава государства, инфекцию смогли победить благодаря высокому уровню ответственности госорганов страны и общества в целом. С начала пандемии в Черногории заболело 324 человека, скончалось девять пациентов.