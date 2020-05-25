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Черногория заявила о победе над коронавирусом

По официальным данным, в стране было выявлено 324 случая инфицирования, умерло девять человек.

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Фото © Pixabay

Черногория объявила о победе над коронавирусом. В стране впервые за 68 дней не выявили новых случаев инфицирования. Об этом сообщил президент Мило Джуканович.

Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет заражённых! Завершён этот этап великой борьбы за самые важные ценности — жизни людей, — написал он в Twitter.

Как отметил глава государства, инфекцию смогли победить благодаря высокому уровню ответственности госорганов страны и общества в целом. С начала пандемии в Черногории заболело 324 человека, скончалось девять пациентов.

Ранее Лайф сообщал, что Словения стала первой европейской страной, где объявили об окончании эпидемии коронавируса, в городах открылись кафе и магазины. Россиянка Вероника Моцарт, которая на протяжении трёх лет живёт в Любляне, провела Лайфу экскурсию по оживающему городу.

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