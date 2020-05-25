Пользовательница Reddit xIAmSpartacusx недавно опубликовала фотографию заметки, написанной на сложенном вдвое листке из блокнота. Девушка рассказала, что записку сделала её бабушка, когда узнала, что у её правнука диагностировали рак.
Когда в 2018 году мой сын, которому сейчас три года, заболел раком, его 91-летняя прабабушка решила проводить с ним как можно больше времени. Она записала цвета героев "Щенячьего патруля", чтобы потом смотреть мультик вместе с малышом. Сегодня я случайно нашла эту записку
xIAmSpartacusx
Фото © Reddit / xIAmSpartacusx
Содержание — самое лаконичное: "Красный — Маршалл, жёлтый — Крепыш, зелёный — Рокки, синий — Гончик, сиреневый — Эверест, розовый — Скай, оранжевый — Зума". Вряд ли кому-то удалось бы понять смысл списка, не будь он силён в мультике "Щенячий патруль"... как и сама старушка.
Хоть заметку сентиментальной не назовёшь, в комментариях пользователи Reddit своих эмоций сдержать не смогли. Для кого-то этот листочек бумаги стал самым милым, что он когда-либо видел в жизни.
Посмотри, что ты наделала! Мы все плачем из-за тебя!
chizzled_booty
Иии... я плачу
ChihuahuaJedi
Гиф © Giphy
Для всех тех, кому была интересная судьба малыша, автор поста написала, что её сынишке удалось победить рак и он всё ещё смотрит "Щенячий патруль" вместе со своей бабушкой. И, похоже, пользователей эта новость умилила ещё больше. jonshepardk написал: "Боже, моё сердце! Я просто плачу из-за этого. Я счастлив, что он вылечился от рака!"
WOW-news
Мать, у которой украли маленького сына, спустя 32 года нашла его за тысячу километров от дома
сегодня в 11:36
Бабушка написала себе трогательную записку, когда у её годовалого правнука обнаружили рак
сегодня в 10:40
61-летняя Мадонна похвасталась фото в прозрачном белье, но фанаты решили, что бабушке пора на пенсию
сегодня в 09:37