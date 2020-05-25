Бабушка написала себе трогательную записку, когда у её годовалого правнука обнаружили рак

Пользовательница Reddit xIAmSpartacusx недавно опубликовала фотографию заметки, написанной на сложенном вдвое листке из блокнота. Девушка рассказала, что записку сделала её бабушка, когда узнала, что у её правнука диагностировали рак.

Когда в 2018 году мой сын, которому сейчас три года, заболел раком, его 91-летняя прабабушка решила проводить с ним как можно больше времени. Она записала цвета героев "Щенячьего патруля", чтобы потом смотреть мультик вместе с малышом. Сегодня я случайно нашла эту записку

Содержание — самое лаконичное: "Красный — Маршалл, жёлтый — Крепыш, зелёный — Рокки, синий — Гончик, сиреневый — Эверест, розовый — Скай, оранжевый — Зума". Вряд ли кому-то удалось бы понять смысл списка, не будь он силён в мультике "Щенячий патруль"... как и сама старушка.

Хоть заметку сентиментальной не назовёшь, в комментариях пользователи Reddit своих эмоций сдержать не смогли. Для кого-то этот листочек бумаги стал самым милым, что он когда-либо видел в жизни.