Эту девушку принимают за Илона Маска, хотя они ни капли не похожи — всё дело в цифрах

У 25-летней Линдси Такер из Калифорнии, США, пару лет назад появилось необычное хобби: в свободное время она отвечает на звонки и сообщения, предназначенные Илону Маску. И нет, эти люди не ошиблись, просто девушке по каким-то причинам достался старый номер гения. И теперь каждый день Линдси обрывают телефон желающие пообщаться с Илоном Маском, пишет Lad Bible.
Фото © Facebook / Lyndsay Tucker
Когда это случилось впервые, девушка ещё училась в школе и не знала, с кем её путают. Она подошла к маме и рассказала о странных сообщениях. "Мама услышала об Илоне Маске, и у неё просто отвалилась челюсть", — вспоминает Линдси. Пока девушка выполняла роль секретаря, одна женщина пыталась полететь в космос, а бизнесмен из Южной Африки хотел заказать тысячу грузовиков. Один парень даже прислал фото бионической руки. Линдси безумно впечатлилась, но ничего не поняла.
Фото © Flickr / Daniel Oberhaus и NPR
Однажды мне написал один из основателей студии Pixar — Джон Лассетер, чтобы оставить отзыв на "теслу", что он купил. Я застеснялась и не ответила. А позже оказалось, что в моём колледже учится его сын. Я встретилась с ним и попросила его извиниться перед папой за то, что промолчала тогда. Мы вместе посмеялись над этим
Линдси Такер
Фото © AP Photo / Noah Berger и Facebook / Lyndsay Tucker
Линдси часто отвечает на звонки и сообщения, но иногда игнорирует их, если устала за день. Девушка не против побыть секретарём, это её не напрягает, за исключением тех случаев, когда Илон Маск что-то натворит и СМИ говорят только о нём. В такие моменты телефон Линдси просто раскаляется. Сам гений был не в курсе, что у него есть ответственный за переписку. "Ого, этот номер очень старый! Не думал, что он ещё активен", — признался изобретатель.
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