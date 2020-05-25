Эту девушку принимают за Илона Маска, хотя они ни капли не похожи — всё дело в цифрах

У 25-летней Линдси Такер из Калифорнии, США, пару лет назад появилось необычное хобби: в свободное время она отвечает на звонки и сообщения, предназначенные Илону Маску. И нет, эти люди не ошиблись, просто девушке по каким-то причинам достался старый номер гения. И теперь каждый день Линдси обрывают телефон желающие пообщаться с Илоном Маском, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Lyndsay Tucker

Когда это случилось впервые, девушка ещё училась в школе и не знала, с кем её путают. Она подошла к маме и рассказала о странных сообщениях. "Мама услышала об Илоне Маске, и у неё просто отвалилась челюсть", — вспоминает Линдси. Пока девушка выполняла роль секретаря, одна женщина пыталась полететь в космос, а бизнесмен из Южной Африки хотел заказать тысячу грузовиков. Один парень даже прислал фото бионической руки. Линдси безумно впечатлилась, но ничего не поняла.

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Однажды мне написал один из основателей студии Pixar — Джон Лассетер, чтобы оставить отзыв на "теслу", что он купил. Я застеснялась и не ответила. А позже оказалось, что в моём колледже учится его сын. Я встретилась с ним и попросила его извиниться перед папой за то, что промолчала тогда. Мы вместе посмеялись над этим Линдси Такер

Фото © AP Photo / Noah Berger и Facebook / Lyndsay Tucker