Плюс-сайз-модель пожаловалась, что её голое фото удалили из Instagram, и она не единственная жертва

Катана Фатале никогда не была миниатюрной, но и проблем с этим у красотки не было. Она приняла себя и даже смогла построить карьеру модели. Вот только, похоже, не все были к этому готовы. В 2018 году во время отдыха на Гавайях девушка решилась опубликовать свой обнажённый снимок в "Инстаграме". Но что-то пошло не по плану.

Фото © Instagram / katanafatale

Людям очень понравилась эта фотография. Я чувствовала себя такой красивой. Помню, что успела только сходить на пляж, вернуться, как увидела уведомление, что публикация была удалена Катана Фатале

Хоть красотка и была на фотографии обнажённой, она полностью соответствовала нормам соцсети. Теперь Катана уверена: пост заблокировали из-за того, что она толстая.

Фото © Instagram / katanafatale

Оказывается, это частое явление — соцсети то и дело блокируют подобные снимки. Плюс-сайз-блогеры уже давно заметили это. Даже звёзды не остались в стороне. Исполнительница всемирного хита Good As Hell, певица, а также приверженица бодипозитив-движения Lizzo недавно рассказала, что алгоритмы TikTok заблокировали видео, на котором она позирует в бикини.

Фото © Instagram / katanafatale

Конечно, никаких подтверждений подобной несправедливости найти не удалось, да и вряд ли когда-нибудь получится. В эпоху тотальной инклюзивности любые намёки на запрет публикации плюз-сайз-обнажёнки могут повести за собой огромные имиджевые потери для соцсетей. Катана уверена: всё не просто так!

Было слишком много случаев. Нет дыма без огня. Уверена, не всё так просто с этими блокировками фото толстых людей Катана Фатале

Фото © Instagram / katanafatale

Конечно, нужно учитывать и то, что часто алгоритмы соцсетей блокируют, основываясь на жалобах других пользователей, а в случае с Катаной этих "доносов", очевидно, было много. Если зайти в профиль к девушке, то помимо восхищённых комментариев под снимками можно увидеть множество оскорблений.

Фото © Instagram / katanafatale

О, боже! Лол, я впечатлён, что ты пролезла в чёртову дверь! Mirinbrah8719