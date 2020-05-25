Плюс-сайз-модель пожаловалась, что её голое фото удалили из Instagram, и она не единственная жертва

Катана Фатале никогда не была миниатюрной, но и проблем с этим у красотки не было. Она приняла себя и даже смогла построить карьеру модели. Вот только, похоже, не все были к этому готовы. В 2018 году во время отдыха на Гавайях девушка решилась опубликовать свой обнажённый снимок в "Инстаграме". Но что-то пошло не по плану.
Людям очень понравилась эта фотография. Я чувствовала себя такой красивой. Помню, что успела только сходить на пляж, вернуться, как увидела уведомление, что публикация была удалена
Катана Фатале
Хоть красотка и была на фотографии обнажённой, она полностью соответствовала нормам соцсети. Теперь Катана уверена: пост заблокировали из-за того, что она толстая.
Оказывается, это частое явление — соцсети то и дело блокируют подобные снимки. Плюс-сайз-блогеры уже давно заметили это. Даже звёзды не остались в стороне. Исполнительница всемирного хита Good As Hell, певица, а также приверженица бодипозитив-движения Lizzo недавно рассказала, что алгоритмы TikTok заблокировали видео, на котором она позирует в бикини.
Конечно, никаких подтверждений подобной несправедливости найти не удалось, да и вряд ли когда-нибудь получится. В эпоху тотальной инклюзивности любые намёки на запрет публикации плюз-сайз-обнажёнки могут повести за собой огромные имиджевые потери для соцсетей. Катана уверена: всё не просто так!
Было слишком много случаев. Нет дыма без огня. Уверена, не всё так просто с этими блокировками фото толстых людей
Катана Фатале
Конечно, нужно учитывать и то, что часто алгоритмы соцсетей блокируют, основываясь на жалобах других пользователей, а в случае с Катаной этих "доносов", очевидно, было много. Если зайти в профиль к девушке, то помимо восхищённых комментариев под снимками можно увидеть множество оскорблений.
О, боже! Лол, я впечатлён, что ты пролезла в чёртову дверь!
Mirinbrah8719
Мой тебе совет: худей, ешь здоровую пищу и оставайся здоровой........ Я зарегистрировался в Instagram, чтобы говорить правду людям, как ты, живущим жизнью в иллюзиях
Truztstore_passion_fashion
WOW-news
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