10 знойных фото тату-модели, которая на лицо настоящий ангел, но в откровенности ей нет равных

Тейлор Уайт — 26-летняя тату-модель родом из Сиэтла, США, на страницу которой в "Инстаграме" подписано 613 тысяч человек.
Девушка не раз появлялась в журналах, посвящённых искусству татуировки, покоряя всё новые и новые сердца, пишет famousbirthdays.
Тейлор — коренная американка, поэтому на её теле есть рисунки, вдохновлённые культурой индейцев.
Модель не стесняется выкладывать откровенные фото в нижнем белье, демонстрировать дерзкие образы и эпатировать публику
Однако немалую часть инстаграма красавицы занимают её четверолапые питомцы: крошка чихуа-хуа и любимая кошка породы сфинкс.
Но подписчики только в восторге от их совместных фотосессий, ведь в очаровательности питомцы могут посостязаться с хозяйкой.
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