10 знойных фото тату-модели, которая на лицо настоящий ангел, но в откровенности ей нет равных

Тейлор Уайт — 26-летняя тату-модель родом из Сиэтла, США, на страницу которой в "Инстаграме" подписано 613 тысяч человек.

Фото © Instagram / taylorwhitetv

Девушка не раз появлялась в журналах, посвящённых искусству татуировки, покоряя всё новые и новые сердца, пишет famousbirthdays.

Фото © Instagram / taylorwhitetv

Тейлор — коренная американка, поэтому на её теле есть рисунки, вдохновлённые культурой индейцев.

Фото © Instagram / taylorwhitetv

Модель не стесняется выкладывать откровенные фото в нижнем белье, демонстрировать дерзкие образы и эпатировать публику

Фото © Instagram / taylorwhitetv

Однако немалую часть инстаграма красавицы занимают её четверолапые питомцы: крошка чихуа-хуа и любимая кошка породы сфинкс.

Фото © Instagram / taylorwhitetv

Но подписчики только в восторге от их совместных фотосессий, ведь в очаровательности питомцы могут посостязаться с хозяйкой.