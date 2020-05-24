Ведущая решила не мыть волосы на карантине и спустя 1,5 месяца показала, что с ними стало

Вот так ведущая выглядела в обычной жизни до карантина, щеголяя различными укладками. Но так как во время самоизоляции ей больше не надо было находиться под прицелом камер, начало эксперименту было положено

Фото © Instagram / susannahconstantine

По словам Сюзанны, первая неделя прошла без особых контрастов и неудобств. Она, как обычно, принимала душ, однако её волос не касались никакие косметические средства. Но к середине второй недели всё стало хуже. "Мои руки мгновенно покрываются жиром, а волосы напоминают тяжёлую, влажную, маслянистую губку", — рассказывала ведущая в "Инстаграме" об очередном походе в ванную

Спустя две недели. Фото © Instagram / susannahconstantine

Но останавливаться — не в правилах Сюзанны. И вот спустя три недели волосы были настолько жирными, что могли оставаться в любом положении, которое придавала им хозяйка. Тогда у британки всё же сдали нервы, она прополоскала их разбавленным яблочным уксусом, пишет Daily Mail. По словам дочки артистки, мамины волосы пахли как шерсть помытой собаки

Спустя четыре недели. Фото © Instagram / susannahconstantine

Спустя четыре недели наконец наступило улучшение. Волосы стали здоровее, пышнее и гуще и, кажется, начали приспосабливаться. На пятой неделе прекратился зуд, но стали сильно заметны тёмные корни

Накануне заветного мытья Сюзанна попала под дождь. Фото © Instagram / susannahconstantine

Но все усилия британки оказались не напрасными. Чудо произошло, когда она наконец позволила шампуню разобраться с накопившимися загрязнениями. Волосы стали гладкими, густыми и блестящими и обрели вторую жизнь. Вот как они выглядели после мытья спустя шесть недель

Фото © Instagram / susannahconstantine