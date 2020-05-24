Ведущая решила не мыть волосы на карантине и спустя 1,5 месяца показала, что с ними стало

Вот так ведущая выглядела в обычной жизни до карантина, щеголяя различными укладками. Но так как во время самоизоляции ей больше не надо было находиться под прицелом камер, начало эксперименту было положено
По словам Сюзанны, первая неделя прошла без особых контрастов и неудобств. Она, как обычно, принимала душ, однако её волос не касались никакие косметические средства. Но к середине второй недели всё стало хуже. "Мои руки мгновенно покрываются жиром, а волосы напоминают тяжёлую, влажную, маслянистую губку", — рассказывала ведущая в "Инстаграме" об очередном походе в ванную
Спустя две недели. Фото © Instagram / susannahconstantine
Но останавливаться — не в правилах Сюзанны. И вот спустя три недели волосы были настолько жирными, что могли оставаться в любом положении, которое придавала им хозяйка. Тогда у британки всё же сдали нервы, она прополоскала их разбавленным яблочным уксусом, пишет Daily Mail. По словам дочки артистки, мамины волосы пахли как шерсть помытой собаки
Спустя четыре недели. Фото © Instagram / susannahconstantine
Спустя четыре недели наконец наступило улучшение. Волосы стали здоровее, пышнее и гуще и, кажется, начали приспосабливаться. На пятой неделе прекратился зуд, но стали сильно заметны тёмные корни
Накануне заветного мытья Сюзанна попала под дождь. Фото © Instagram / susannahconstantine
Но все усилия британки оказались не напрасными. Чудо произошло, когда она наконец позволила шампуню разобраться с накопившимися загрязнениями. Волосы стали гладкими, густыми и блестящими и обрели вторую жизнь. Вот как они выглядели после мытья спустя шесть недель
Они сияют с новой силой, а на ощупь похожи на атлас. И я знаю, что шестинедельная детоксикация теперь станет ежегодным подарком моим волосам
Сюзанна Константин
WOW-funny
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