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Ведущая решила не мыть волосы на карантине и спустя 1,5 месяца показала, что с ними стало

Сюзанна Константин — ведущая, актриса и модный эксперт родом из Англии — отважилась на эксперимент, на который согласится далеко не каждая девушка. Во время карантина она решила дать отдых не только телу, но и волосам. Ведь за её долгую карьеру они постоянно подвергались воздействию фена, щипцов, утюжков и всевозможных средств с самым разным химическим составом. Поэтому британка отказалась от мытья головы на шесть недель и показала, что из этого вышло.

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Фото © Instagram / susannahconstantine

Вот так ведущая выглядела в обычной жизни до карантина, щеголяя различными укладками. Но так как во время самоизоляции ей больше не надо было находиться под прицелом камер, начало эксперименту было положено

Фото © Instagram / susannahconstantine

По словам Сюзанны, первая неделя прошла без особых контрастов и неудобств. Она, как обычно, принимала душ, однако её волос не касались никакие косметические средства. Но к середине второй недели всё стало хуже. "Мои руки мгновенно покрываются жиром, а волосы напоминают тяжёлую, влажную, маслянистую губку", — рассказывала ведущая в "Инстаграме" об очередном походе в ванную

Спустя две недели. Фото © Instagram / susannahconstantine

Но останавливаться — не в правилах Сюзанны. И вот спустя три недели волосы были настолько жирными, что могли оставаться в любом положении, которое придавала им хозяйка. Тогда у британки всё же сдали нервы, она прополоскала их разбавленным яблочным уксусом, пишет Daily Mail. По словам дочки артистки, мамины волосы пахли как шерсть помытой собаки

Спустя четыре недели. Фото © Instagram / susannahconstantine

Спустя четыре недели наконец наступило улучшение. Волосы стали здоровее, пышнее и гуще и, кажется, начали приспосабливаться. На пятой неделе прекратился зуд, но стали сильно заметны тёмные корни

Накануне заветного мытья Сюзанна попала под дождь. Фото © Instagram / susannahconstantine

Но все усилия британки оказались не напрасными. Чудо произошло, когда она наконец позволила шампуню разобраться с накопившимися загрязнениями. Волосы стали гладкими, густыми и блестящими и обрели вторую жизнь. Вот как они выглядели после мытья спустя шесть недель

Фото © Instagram / susannahconstantine

Они сияют с новой силой, а на ощупь похожи на атлас. И я знаю, что шестинедельная детоксикация теперь станет ежегодным подарком моим волосам

Сюзанна Константин

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