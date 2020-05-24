Жизнь студента стала невыносимой при весе в 190 кг, и тогда он полностью поменял себя

Всего за год вес новозеландца подскочил до 160 килограммов. Но это был далеко не предел. Весной 2016 года, когда парень шёл на ночную смену, у него произошёл сердечный приступ, из-за чего он потерял сознание прямо на обочине. После этого случая Жак страдал из-за постоянных мигреней и едва мог вставать с кровати. Чтобы хоть как-то справляться со стрессом, он всё время ел пиццу, шоколадки и мясные пироги. Совсем скоро вес перевалил за отметку в 190 кг.

Мне было стыдно находиться в своём собственном теле... Я просто думал о том, как провести остаток своих жалких дней и умереть к 30 Жак Робинсон

Фото © Instagram / jacques_healthjourney

Парень так потолстел, что в конце 2018-го даже его комнатные весы перестали работать. Это и стало знаком: пора что-то менять. Жак сел на строгую диету с упором на овощи и фрукты. Также он начал заниматься спортом. Поначалу он ходил лишь час в день по беговой дорожке, но уже совсем скоро попросил помощи у частного инструктора, который разработал систему тренировок специально для Робинсона.

Фото © Instagram / jacques_healthjourney

Сейчас Жаку 23, он похудел почти наполовину и весит 96 кг. Но на этом результате парень не останавливается. Сейчас Робинсон учится на фитнес-тренера. Своим примером он надеется вдохновлять своих будущих подопечных, пишет Daily Mail.