Пышки разделись в разгар пандемии, чтобы доказать, что килограммы на карантине не самое страшное: 10 фото

Анастасия Гарсия из Нью-Йорка, США, устала от злобных комментариев и едких замечаний о наборе веса в адрес девушек и запустила флешмоб
Анастасия Гарсия слева. Фото © Instagram / anastasiagphoto, jennifaire.jpg
Американка разместила в "Инстаграме" пост, где призвала пользователей сосредоточиться на более серьёзных проблемах в условиях пандемии. "Мы все сейчас находимся в режиме выживания", — отметила она
Фото © Instagram / abbey_ries, psitsfashion
К записи Анастасия приложила своё фото в белье, где честно показала, как выглядит её тело
Фото © Instagram / rainbowchatman, huntermcgrady
Пусть я выгляжу не так, как месяц назад, когда ходила в тренажёрный зал каждую неделю. Это нормально! <...> Я просто благодарна, что здорова... Ведь многие сейчас умирают
Анастасия Гарсия
Фото © Instagram / myselflovediary, michaelamcgrady
Она призвала других девушек последовать её примеру, чтобы доказать, что вес — это не повод клеймить человека
Фото © Instagram / maddietouma, streetsbeatseats
Десятки пользовательниц поддержали флешмоб, размещая фото с хештегом MyQuaratineBody ("Моё карантинное тело")
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