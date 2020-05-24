Пышки разделись в разгар пандемии, чтобы доказать, что килограммы на карантине не самое страшное: 10 фото

Анастасия Гарсия из Нью-Йорка, США, устала от злобных комментариев и едких замечаний о наборе веса в адрес девушек и запустила флешмоб

Анастасия Гарсия слева. Фото © Instagram / anastasiagphoto, jennifaire.jpg

Американка разместила в "Инстаграме" пост, где призвала пользователей сосредоточиться на более серьёзных проблемах в условиях пандемии. "Мы все сейчас находимся в режиме выживания", — отметила она

Фото © Instagram / abbey_ries, psitsfashion

К записи Анастасия приложила своё фото в белье, где честно показала, как выглядит её тело

Фото © Instagram / rainbowchatman, huntermcgrady

Пусть я выгляжу не так, как месяц назад, когда ходила в тренажёрный зал каждую неделю. Это нормально! <...> Я просто благодарна, что здорова... Ведь многие сейчас умирают Анастасия Гарсия

Фото © Instagram / myselflovediary, michaelamcgrady

Она призвала других девушек последовать её примеру, чтобы доказать, что вес — это не повод клеймить человека

Фото © Instagram / maddietouma, streetsbeatseats

Десятки пользовательниц поддержали флешмоб, размещая фото с хештегом MyQuaratineBody ("Моё карантинное тело")