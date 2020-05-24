Мой дедушка выкопал это. Найдено в Ливерпуле. Возможно, времён Второй мировой, узоры уже были. Что это такое?
mvbeno
Фото © Reddit / mvbeno
Пост парня набрал почти 20 тысяч лайков, а в комментариях парню принялись разъяснять, что же именно нашёл его дедушка
Оказалось, гильза — классический пример Trench art. Русскоязычные исследователи называют это явление "окопным искусством"
Фото © Twitter / SF_Ystafelloedd
Да, крутая штука! Называется Trench art, погугли. Увидишь кучу красивых гравюр на гильзах
kevinthefuzzlet
Зародилось творчество на полях сражений Первой мировой войны. В перерывах между боями солдаты придумали себе такое развлечение
Фото © Twitter / CkvlMuseums
Они собирали использованные боеприпасы и превращали их в произведения искусства
Конечно, под окопным искусством понимаются не только украшенные гильзы
Из боеприпасов делали подстаканники, рюмки, столовые приборы и даже своеобразные распятия
Фото © Twitter / scipion34286933
Конечно, наши предки, воевавшие за Российскую империю и Советский Союз, тоже находили время на творчество
Фото © Twitter / naturakorsak
Вот, к примеру, солдат Красной армии на своём портсигаре выгравировал надпись: "После подвигов геройских сядь, братишка, закури"
Фото © Twitter / museumrvio
WOW-news
Дедушка откопал старую гильзу и был в восторге, увидев, для чего их использовали военные
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