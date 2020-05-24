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Дедушка откопал старую гильзу и был в восторге, увидев, для чего их использовали военные

Англичанин обратился к пользователям Reddit с просьбой помочь понять, что нашёл его дед. Из земли мужчина выкопал старую артиллерийскую гильзу с выбитыми на ней узорами. Знатоки расставили все точки над "i".

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Фото © Reddit / mvbeno

Мой дедушка выкопал это. Найдено в Ливерпуле. Возможно, времён Второй мировой, узоры уже были. Что это такое?

mvbeno

Фото © Reddit / mvbeno

Пост парня набрал почти 20 тысяч лайков, а в комментариях парню принялись разъяснять, что же именно нашёл его дедушка

Фото © Twitter / zindekultur

Оказалось, гильза — классический пример Trench art. Русскоязычные исследователи называют это явление "окопным искусством"

Фото © Twitter / SF_Ystafelloedd

Да, крутая штука! Называется Trench art, погугли. Увидишь кучу красивых гравюр на гильзах

kevinthefuzzlet

Фото © Twitter / profdanhicks

Зародилось творчество на полях сражений Первой мировой войны. В перерывах между боями солдаты придумали себе такое развлечение

Фото © Twitter / CkvlMuseums

Они собирали использованные боеприпасы и превращали их в произведения искусства

Фото © Twitter / profdanhicks

Конечно, под окопным искусством понимаются не только украшенные гильзы

Фото © Twitter / zindekultur

Из боеприпасов делали подстаканники, рюмки, столовые приборы и даже своеобразные распятия

Фото © Twitter / scipion34286933

Конечно, наши предки, воевавшие за Российскую империю и Советский Союз, тоже находили время на творчество

Фото © Twitter / naturakorsak

Вот, к примеру, солдат Красной армии на своём портсигаре выгравировал надпись: "После подвигов геройских сядь, братишка, закури"

Фото © Twitter / museumrvio

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