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Владельцы паба устроили ремонт и обнаружили шикарную роспись, прятавшуюся под обоями 50 лет

Энди Харрисон и Том Смит из Ханбери, Великобритания, были очень удивлены, когда во время ремонта своего паба под обоями они обнаружили роспись из прошлого века.

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Фото © Twitter / fullpint

Недавно владельцы бара Cock Inn решили устроить ремонт, но сейчас их планы изменились. Готовя стены к новому покрытию, они нашли потрясающую роспись. Она пряталась под дешёвыми обоями более 50 лет. На старой штукатурке нарисована серия картин, которая, без сомнения, понравится любителям старины.

Фото © Twitter / fullpint

На картинах изображены озёра, горы и едва виднеющиеся вдалеке леса. Благо, автор остался известен — владельцы бара отыскали подпись художника: George Cole, 1953 (Джордж Коул, 1953 год). Как только 52-летний Энди увидел, что спрятано под обоями, он тут же остановил работы в баре, чтобы не повредить старую фреску. Венди, его жена, а также управляющая паба рассказали, что они надеются вернуть картинам первозданный вид.

Из-за вспышки коронавируса мы решили закрыть паб. За это время мы хотели сделать парочку изменений, потому что ремонт тут был уже давно. Мы начали с лаундж-зоны, а потом решили, что бар мы тоже подремонтируем. Когда начали снимать обои, увидели эту картину

Венди Харрисон

Управляющая паба

На ней изображено озеро с мостом и много деревьев. Также мы заметили мужчину и лодку, это действительно поражает. Там есть кролики, птицы в небе и вообще много всего

Венди Харрисон

Управляющая паба

Фото © Twitter / fullpint

Владельцы бара уже нашли художника, который решил взяться за восстановление росписи. Однако они всё ещё пытаются найти какую-нибудь информацию о Джордже Коуле, оригинальном авторе 70-летней картины, пишет The Sun.

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