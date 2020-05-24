Владельцы паба устроили ремонт и обнаружили шикарную роспись, прятавшуюся под обоями 50 лет

Из-за вспышки коронавируса мы решили закрыть паб. За это время мы хотели сделать парочку изменений, потому что ремонт тут был уже давно. Мы начали с лаундж-зоны, а потом решили, что бар мы тоже подремонтируем. Когда начали снимать обои, увидели эту картину

Венди Харрисон Управляющая паба