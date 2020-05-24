Недавно владельцы бара Cock Inn решили устроить ремонт, но сейчас их планы изменились. Готовя стены к новому покрытию, они нашли потрясающую роспись. Она пряталась под дешёвыми обоями более 50 лет. На старой штукатурке нарисована серия картин, которая, без сомнения, понравится любителям старины.
На картинах изображены озёра, горы и едва виднеющиеся вдалеке леса. Благо, автор остался известен — владельцы бара отыскали подпись художника: George Cole, 1953 (Джордж Коул, 1953 год). Как только 52-летний Энди увидел, что спрятано под обоями, он тут же остановил работы в баре, чтобы не повредить старую фреску. Венди, его жена, а также управляющая паба рассказали, что они надеются вернуть картинам первозданный вид.
Из-за вспышки коронавируса мы решили закрыть паб. За это время мы хотели сделать парочку изменений, потому что ремонт тут был уже давно. Мы начали с лаундж-зоны, а потом решили, что бар мы тоже подремонтируем. Когда начали снимать обои, увидели эту картину
Венди Харрисон
Управляющая паба
На ней изображено озеро с мостом и много деревьев. Также мы заметили мужчину и лодку, это действительно поражает. Там есть кролики, птицы в небе и вообще много всего
Венди Харрисон
Управляющая паба
Владельцы бара уже нашли художника, который решил взяться за восстановление росписи. Однако они всё ещё пытаются найти какую-нибудь информацию о Джордже Коуле, оригинальном авторе 70-летней картины, пишет The Sun.
WOW-news
Владельцы паба устроили ремонт и обнаружили шикарную роспись, прятавшуюся под обоями 50 лет
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