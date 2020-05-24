Фотограф отлавливает случайных прохожих и за секунды превращает их в крутых моделей: фото до и после

Алекс Стемплевски — ещё вчера никому неизвестный парень, а сегодня один из самых популярных фотографов в мире. Одна простая идея подняла его на пьедестал мастеров, поработать с которыми желают все. Кто бы мог подумать, что ещё пару недель назад Алекс был в отчаянии от того, что модели отказываются работать с ним, так как у него нет портфолио!
Тогда я сказал себе: "Если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе…" Я просто понял, что, если есть сильное желание, ты можешь превратить в модель любого прохожего
Алекс Стемплевски
Фотограф
Он так и сделал. Вышел на улицу и предложил первой встречной девушке поснимать её без студии, без грима и без софтбоксов. Весь процесс Алекс снимал на видео — ему было важно увидеть реакцию прохожих на результат. Это и стало секретом его успеха.
Стемплевски выкладывал короткие видеоролики, на которых было показано, как он подходит к прохожим, уговаривает их, снимает и затем показывает, что получилось. Его видео мгновенно прославились в TikTok.
Уже через неделю на его аккаунт было подписано 5 млн пользователей. На данный момент их число приближается к 8 млн. Нужно отдать должное: Алекс — действительно классный фотограф. Он находит красоту в каждом человеке и придумывает способ, как передать нужную эмоцию с помощью одного кадра.
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