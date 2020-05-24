Парень отметил свой аккаунт на фото ещё не вышедших кроссовок, и аферисты восприняли его слишком буквально

Несколько месяцев назад Жан Карлос у себя в "Инстаграме" в сториз опубликовал фотографию новой модели кроссовок Air Jordan 1 High OG Dior, которая тогда ещё даже не вышла в продажу. По привычке парень отметил свой аккаунт на снимке, не подозревая, какую известность ему принесёт эта маленькая деталь.

Фото © Instagram / solebyjc

После того как фотографии дошли до владельцев фабрик поддельных кроссовок, они сразу же принялись за воссоздание дизайна. Копировали всё, что видели. И тег с ником solebyjc — тоже.

Ребята, вы должны знать! Несколько месяцев назад я разместил сториз с реальными фотографиями AJ1 Dior с тегом @solebyjc на картинке. И фабрики подделок точно скопировали тот кадр, поэтому, если вы наткнётесь на такую модель, знайте — я тут ни при чём 😂😂 Solebyjc

Фото © Instagram / solebyjc

В подтверждение Жан опубликовал свежие снимки пары кроссовок. Действительно, внутри подделки видны чёрные нашивки с ником парня. Пост стал вирусным, а в комментариях подписчики признали: сделать себе целую серию именных кроссовок, не потратив ни копейки, — это ещё уметь надо.

Это, чёрт возьми, легендарно! Mglscl

😂😂😂😂 Новая коллаба 💯💯💯 Markbmusic

Фото © Instagram / solebyjc

Однако не все оказались так впечатлены новостями про кроссовки. Когда в русскоязычном сегменте "Твиттера" завирусилась история solebyjc, большинство отнеслось к ней со скептицизмом. Мол, история выдуманная, а нашивку в кроссовки сделали специально для него.

Нуу! Китайцы достаточно умны, чтобы точно скопировать, но недостаточно, чтобы понять стикер?! Фейк, конечно Belo_ee