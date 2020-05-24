Несколько месяцев назад Жан Карлос у себя в "Инстаграме" в сториз опубликовал фотографию новой модели кроссовок Air Jordan 1 High OG Dior, которая тогда ещё даже не вышла в продажу. По привычке парень отметил свой аккаунт на снимке, не подозревая, какую известность ему принесёт эта маленькая деталь.
После того как фотографии дошли до владельцев фабрик поддельных кроссовок, они сразу же принялись за воссоздание дизайна. Копировали всё, что видели. И тег с ником solebyjc — тоже.
Ребята, вы должны знать! Несколько месяцев назад я разместил сториз с реальными фотографиями AJ1 Dior с тегом @solebyjc на картинке. И фабрики подделок точно скопировали тот кадр, поэтому, если вы наткнётесь на такую модель, знайте — я тут ни при чём 😂😂
Solebyjc
В подтверждение Жан опубликовал свежие снимки пары кроссовок. Действительно, внутри подделки видны чёрные нашивки с ником парня. Пост стал вирусным, а в комментариях подписчики признали: сделать себе целую серию именных кроссовок, не потратив ни копейки, — это ещё уметь надо.
Это, чёрт возьми, легендарно!
Mglscl
😂😂😂😂 Новая коллаба 💯💯💯
Markbmusic
Однако не все оказались так впечатлены новостями про кроссовки. Когда в русскоязычном сегменте "Твиттера" завирусилась история solebyjc, большинство отнеслось к ней со скептицизмом. Мол, история выдуманная, а нашивку в кроссовки сделали специально для него.
Нуу! Китайцы достаточно умны, чтобы точно скопировать, но недостаточно, чтобы понять стикер?! Фейк, конечно
Belo_ee
Чистый фейк. Автор аккаунта сам сделал кроссы и придумал эту историю, чтобы завирусилась и на него подписались
Mashkov_sky
WOW-funny
Парень отметил свой аккаунт на фото ещё не вышедших кроссовок, и аферисты восприняли его слишком буквально
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