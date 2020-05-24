10 историй про знаменитостей от людей, которые знали их ещё до звёздной карьеры

Джон Траволта
Фото © Reddit / Instagram / johntravolta
Моя мама в детстве дружила с Джоном Траволтой, и мы нашли эту фотографию, где она с ним. Обратите внимание на причёску Джона… В то время он только начинал карьеру актёра
Trillionn
Пользователь reddit.com
Адам Сэндлер
Фото © Instagram / adamsandler
Мой педагог по изо ходила в одну школу с Адамом Сэндлером. Она нравилась ему, и он предложил пойти с ним на выпускной. Теперь она кусает локти, а тогда считала Адама слишком уродливым
Brianxv96
Пользователь reddit.com
Брюс Уиллис
Отец моей жены тренировался вместе с Брюсом Уиллисом в детстве. С его слов, будущий "крепкий орешек" хорошо играл в бейсбол, но ужасно заикался… Затем он стал ходить к преподавателю по вокалу, чтобы избавиться от этого недуга, а остальное — уже история
Zerbey
Пользователь reddit.com
Бейонсе
Бейонсе училась вместе с моим дядей. И он говорит, что узнал её голос по радио. Его ни с чем нельзя было перепутать, он помнил его по школе, где она очень часто выступала на сцене
Jbane56
Пользователь reddit.com
Леонардо Ди Каприо
Тётушка училась с Леонардо Ди Каприо в одной школе. По её рассказам, Лео был изгоем. Он сторонился людей, а они шарахались от него
Eric_Saaan
Пользователь reddit.com
Джим Керри
У моего мужа была своя группа, и как-то они играли в одном баре перед выступлением Джима Керри. Тогда его никто не знал. Этот парень кривлялся на сцене и пытался быть смешным. У них даже был случай, когда они встретили его в метро. Джим начал громко смеяться, гримасничать, в общем, делал всё, чтобы привлечь внимание. Им было очень неловко
MrsYoungie
Пользователь reddit.com
Мила Кунис
Фото © Instagram / milakunis__
Мои братья ходили в школу с Кунис. Они втюрились в Милу, но она дала им от ворот поворот. В те времена они были хулиганами, поэтому я не удивился, что им отказали
MrMcAwesum
Пользователь reddit.com
Деми Мур
Фото © Reddit
В 80-х Деми Мур часто приезжала к своей тёте — нашей соседке. Мы были подростками и часто общались вместе. Есть даже запись, где она сидит у меня на коленях и специально смущает меня, называя своим будущим мужем
ThatScottGuy
Пользователь reddit.com
WOW-stars
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Патрик Суэйзи
Батя в детстве дружил с Патриком Суэйзи. Казалось, эта дружба навсегда! Моя бабушка и мама будущего актёра были подругами. Но мой дед был пилотом и хотел, чтобы его сын пошёл по его стопам. Папа собирался уходить в академию, когда Патрик пытался убедить его пойти на прослушивание с ним в кино. Но дед сказал, что если внук не сделает, как он того хочет, то он не заплатит за летний лагерь. Патрик тогда получил роль в "Скейттауне". Папа говорит, что он был таким классным парнем и им было очень весело
Morphineseason
Пользователь reddit.com
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт раньше преподавала мне английский через веб-сайт — ещё до "Сумерек". Занятия продолжались даже после выхода первого фильма, и Кристен была очень мила, шутила о своих коллегах. Но затем занятия прекратились, конечно
Mrspique
Пользователь reddit.com