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10 историй про знаменитостей от людей, которые знали их ещё до звёздной карьеры

Пользователи Reddit делятся друг с другом воспоминаниями о том, какими были звёзды в детстве и юности.

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Фото © Pinterest

Джон Траволта

Фото © Reddit / Instagram / johntravolta

Моя мама в детстве дружила с Джоном Траволтой, и мы нашли эту фотографию, где она с ним. Обратите внимание на причёску Джона… В то время он только начинал карьеру актёра

Trillionn

Пользователь reddit.com

Адам Сэндлер

Фото © Instagram / adamsandler

Мой педагог по изо ходила в одну школу с Адамом Сэндлером. Она нравилась ему, и он предложил пойти с ним на выпускной. Теперь она кусает локти, а тогда считала Адама слишком уродливым

Brianxv96

Пользователь reddit.com

Брюс Уиллис

Фото © Pinterest

Отец моей жены тренировался вместе с Брюсом Уиллисом в детстве. С его слов, будущий "крепкий орешек" хорошо играл в бейсбол, но ужасно заикался… Затем он стал ходить к преподавателю по вокалу, чтобы избавиться от этого недуга, а остальное — уже история

Zerbey

Пользователь reddit.com

Бейонсе

Фото © Pinterest

Бейонсе училась вместе с моим дядей. И он говорит, что узнал её голос по радио. Его ни с чем нельзя было перепутать, он помнил его по школе, где она очень часто выступала на сцене

Jbane56

Пользователь reddit.com

Леонардо Ди Каприо

Фото © Pinterest

Тётушка училась с Леонардо Ди Каприо в одной школе. По её рассказам, Лео был изгоем. Он сторонился людей, а они шарахались от него

Eric_Saaan

Пользователь reddit.com

Джим Керри

Фото © Pinterest

У моего мужа была своя группа, и как-то они играли в одном баре перед выступлением Джима Керри. Тогда его никто не знал. Этот парень кривлялся на сцене и пытался быть смешным. У них даже был случай, когда они встретили его в метро. Джим начал громко смеяться, гримасничать, в общем, делал всё, чтобы привлечь внимание. Им было очень неловко

MrsYoungie

Пользователь reddit.com

Мила Кунис

Фото © Instagram / milakunis__

Мои братья ходили в школу с Кунис. Они втюрились в Милу, но она дала им от ворот поворот. В те времена они были хулиганами, поэтому я не удивился, что им отказали

MrMcAwesum

Пользователь reddit.com

Деми Мур

Фото © Reddit

В 80-х Деми Мур часто приезжала к своей тёте — нашей соседке. Мы были подростками и часто общались вместе. Есть даже запись, где она сидит у меня на коленях и специально смущает меня, называя своим будущим мужем

ThatScottGuy

Пользователь reddit.com

Патрик Суэйзи

Фото © Pinterest

Батя в детстве дружил с Патриком Суэйзи. Казалось, эта дружба навсегда! Моя бабушка и мама будущего актёра были подругами. Но мой дед был пилотом и хотел, чтобы его сын пошёл по его стопам. Папа собирался уходить в академию, когда Патрик пытался убедить его пойти на прослушивание с ним в кино. Но дед сказал, что если внук не сделает, как он того хочет, то он не заплатит за летний лагерь. Патрик тогда получил роль в "Скейттауне". Папа говорит, что он был таким классным парнем и им было очень весело

Morphineseason

Пользователь reddit.com

Кристен Стюарт

Фото © Pinterest

Кристен Стюарт раньше преподавала мне английский через веб-сайт — ещё до "Сумерек". Занятия продолжались даже после выхода первого фильма, и Кристен была очень мила, шутила о своих коллегах. Но затем занятия прекратились, конечно

Mrspique

Пользователь reddit.com

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