10 историй про знаменитостей от людей, которые знали их ещё до звёздной карьеры

Батя в детстве дружил с Патриком Суэйзи. Казалось, эта дружба навсегда! Моя бабушка и мама будущего актёра были подругами. Но мой дед был пилотом и хотел, чтобы его сын пошёл по его стопам. Папа собирался уходить в академию, когда Патрик пытался убедить его пойти на прослушивание с ним в кино. Но дед сказал, что если внук не сделает, как он того хочет, то он не заплатит за летний лагерь. Патрик тогда получил роль в "Скейттауне". Папа говорит, что он был таким классным парнем и им было очень весело

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