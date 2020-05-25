"Его неправильно поняли". Запашный вступился за Пригожина

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался в поддержку продюсера Иосифа Пригожина, который ранее заявил, что артисты обнищали во время самоизоляции. Директор Московского цирка уверен, что супруга певицы Валерии неправильно поняли.
— Его просто неправильно поняли. Пригожин копнул гораздо глубже. И говорил о всех деятелях искусства, которые разбросаны по всей нашей огромной стране, — подчеркнул Запашный в беседе с "Вечерней Москвой".
Он добавил, что речь идёт не только о Тарзане и Валерии: многие работники культуры живут довольно скромно. Так, сотрудники ДК, театров и других учреждений и до пандемии не зарабатывали больших денег, а теперь бедствуют и не могут помочь финансово своей семье.
Дрессировщик отметил, что во время самоизоляции многие артисты цирка ушли в курьеры и на другую работу, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию. Запашный уверен, что слова Пригожина вырвали из контекста и поняли превратно.
Ранее муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, известный как Тарзан, пожаловался на отсутствие дохода из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, его единственный бизнес, которым он располагал до недавнего времени, — фитнес-центр — прогорел. На заявления Тарзана отреагировали в службе такси и предложили помочь со скорейшим трудоустройством. А певец Юрий Лоза посоветовал ему устроиться медбратом, чтобы получать "хоть какие-то денежки".