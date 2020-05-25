"Его неправильно поняли". Запашный вступился за Пригожина

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался в поддержку продюсера Иосифа Пригожина, который ранее заявил, что артисты обнищали во время самоизоляции. Директор Московского цирка уверен, что супруга певицы Валерии неправильно поняли.

— Его просто неправильно поняли. Пригожин копнул гораздо глубже. И говорил о всех деятелях искусства, которые разбросаны по всей нашей огромной стране, — подчеркнул Запашный в беседе с "Вечерней Москвой".

Он добавил, что речь идёт не только о Тарзане и Валерии: многие работники культуры живут довольно скромно. Так, сотрудники ДК, театров и других учреждений и до пандемии не зарабатывали больших денег, а теперь бедствуют и не могут помочь финансово своей семье.

Дрессировщик отметил, что во время самоизоляции многие артисты цирка ушли в курьеры и на другую работу, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию. Запашный уверен, что слова Пригожина вырвали из контекста и поняли превратно.