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"Его неправильно поняли". Запашный вступился за Пригожина

Он уверен, что речь шла обо всех деятелях культуры в целом, а не только о звёздах.

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Фото © Instagram / Эдгард Запашный

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался в поддержку продюсера Иосифа Пригожина, который ранее заявил, что артисты обнищали во время самоизоляции. Директор Московского цирка уверен, что супруга певицы Валерии неправильно поняли.

Его просто неправильно поняли. Пригожин копнул гораздо глубже. И говорил о всех деятелях искусства, которые разбросаны по всей нашей огромной стране, подчеркнул Запашный в беседе с "Вечерней Москвой".

Он добавил, что речь идёт не только о Тарзане и Валерии: многие работники культуры живут довольно скромно. Так, сотрудники ДК, театров и других учреждений и до пандемии не зарабатывали больших денег, а теперь бедствуют и не могут помочь финансово своей семье.

Дрессировщик отметил, что во время самоизоляции многие артисты цирка ушли в курьеры и на другую работу, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию. Запашный уверен, что слова Пригожина вырвали из контекста и поняли превратно.

Ранее муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, известный как Тарзан, пожаловался на отсутствие дохода из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, его единственный бизнес, которым он располагал до недавнего времени, — фитнес-центр — прогорел. На заявления Тарзана отреагировали в службе такси и предложили помочь со скорейшим трудоустройством. А певец Юрий Лоза посоветовал ему устроиться медбратом, чтобы получать "хоть какие-то денежки".

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