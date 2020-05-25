"Карантин неприемлем". В Бельгии подали иск против властей из-за ограничений по CoViD-19

Сорок человек подали жалобу на бельгийское государство и на министра внутренних дел Питера де Крема. Граждане считают, что меры сдерживания для борьбы с коронавирусом чрезмерны и наносят ущерб индивидуальным свободам, сообщило издание RTBF.

— Мы скопировали китайскую систему карантина, коммунистическую систему с блокировками. Это неприемлемо, мы должны были выяснить, соответствует ли это правам человека, — подчеркнул адвокат заявителей.

Его оппонент, глава Лиги прав человека в Бельгии Пьер-Арно Перрути, напомнил, что запреты были вызваны серьёзной пандемией, и добавил, что в особых случаях Конвенция по правам человека позволяет временно ограничивать свободы.

Бельгийцы требуют символического взыскания и ожидают широкого общественного резонанса. Дело будет рассмотрено в гражданском суде. Ответчик — канцелярия МВД Бельгии — пока не получил повестку, однако признаёт право на защиту интересов человека.