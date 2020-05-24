Камеры зафиксировали момент задержания участников перестрелки на юге Москвы

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео c моментом побега и задержания участников перестрелки на автостоянке ЖК "Ясный" на Каширском шоссе в Москве.

На кадрах видно, что пятеро мужчин выломали дверь в паркинг и попытались сбежать на лифте от сотрудника полиции. Несмотря на их проворность и изобретательность, троих из них задержали на месте. Ещё двое успели сбежать.

Напомним, стрельба на юге Москвы произошла вечером 24 мая. Конфликт, завязавшийся между двумя группами мужчин, попал в объектив камер очевидцев. В ходе инцидента пострадал случайный прохожий. Момент, предположительно, именно его ранения также попал на видео.