Камеры зафиксировали момент задержания участников перестрелки на юге Москвы

В распоряжении Лайфа оказалось видео c моментом побега и задержания участников перестрелки на автостоянке ЖК "Ясный" на Каширском шоссе в Москве.
На кадрах видно, что пятеро мужчин выломали дверь в паркинг и попытались сбежать на лифте от сотрудника полиции. Несмотря на их проворность и изобретательность, троих из них задержали на месте. Ещё двое успели сбежать.
Напомним, стрельба на юге Москвы произошла вечером 24 мая. Конфликт, завязавшийся между двумя группами мужчин, попал в объектив камер очевидцев. В ходе инцидента пострадал случайный прохожий. Момент, предположительно, именно его ранения также попал на видео.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Ранее стало известно, что правоохранители задержали девятерых подозреваемых. СМИ сообщали, что часть участников перестрелки — приезжие из Оренбурга.