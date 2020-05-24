СКР: Благодаря действующей системе поиска в РФ удаётся найти 99% пропавших детей

Благодаря эффективной схеме взаимодействия следователей с сотрудниками полиции и спасателями в России удаётся находить 99% пропавших детей. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечается, что для повышения имеющихся показателей правоохранители разрабатывают новые методики.

— Ранее Следственным комитетом РФ совместно с представителями общественности и заинтересованными государственными структурами — МВД России, МЧС России — [был] подписан нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребёнка. И он уже на практике доказал свою эффективность, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за минувший год в России было зарегистрировано 14 969 заявлений о пропаже несовершеннолетних. В первые десять суток с момента получения информации правоохранительные органы находят живыми и здоровыми 93,71% из них. Остальных 854 детей обнаружили в течение года, лишь 14 из них стали жертвами преступлений. Остаются в розыске 74 маленьких гражданина.

За первые месяцы текущего года пропало 3629 ребят, из них найдено 98,6%, то есть 3576 человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на то, что вопрос таких поисков приоритетный, сотрудники реагируют незамедлительно после получения сообщения, а на сайте СК РФ создан специальный раздел "Внимание, пропал ребёнок!" для размещения оперативной информации.

Отмечается, что ключевую роль в вопросах поиска играет время. На помощь правоохранителям приходят добровольцы из поисково-спасательных отрядов и неравнодушные граждане, их помощь показала свою эффективность и нужность.

Как известно, 25 мая объявлено Международным днём пропавших детей. В СКР подчеркнули, что применение новых криминалистических техник и объединение всех усилий и возможностей дают положительный результат.