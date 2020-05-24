Дорожный сундук и салфетку Марии-Антуанетты продали на аукционе почти за €60 тысяч

На аукционе в Версале продали дорожный сундук и обеденную салфетку королевы Франции Марии-Антуанетты. Покупателям пришлось выложить за них почти 60 тысяч евро, сообщает AFP.

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Торги, организованные домом Osenat, прошли 24 мая в Версале. Всего на продажу было выставлено около 180 предметов, в основном принадлежащих правящим династиям Бурбонов и Орлеанского дома.

Белая салфетка с орнаментом из роз и лилий использовалась Марией-Антуанеттой во время трапезы, организованной из-за коронации её супруга Людовика XVI в июне 1775 года. Она была продана за 14,5 тысячи евро при первоначальной стоимости в две-три тысячи евро.