Вирусолог назвала препараты, опасные для пациентов с CoViD-19

Некоторые пациенты с коронавирусной инфекцией пытаются заниматься самолечением, однако это может быть опасно. Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, что некоторые препараты при CoViD-19 принимать нельзя.

— К этим лекарствам относится так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен, — цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

Жолобак отметила, что опыт исследователей из Франции и Италии показал, что подобные препараты создают в организме благоприятную среду для вируса, из-за чего он легче проникает в лёгкие, вызывая воспалительный процесс.

Также вирусолог не советует употреблять парацетамол, так как действие этого лекарства при CoViD-19 не до конца изучено.

Болеутоляющие и анальгетики могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии, добавила вирусолог, поэтому они также исключены при коронавирусе. В случае высокой температуры Жолобак советует срочно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.