В ОНК рассказали об условиях содержания захватчика отделения московского банка

Захватчик отделения "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве чувствует себя хорошо, на допросе к нему не применяли насилие. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

— Поговорили с ним. Он спокойный, разговорчивый, понимает, где он находится, чувствует себя хорошо, силу при допросе в СК к нему не применяли, — приводит её слова РИА "Новости".

Сейчас захватчик отделения банка находится в изоляторе на Петровке и читает книгу Евгения Водолазкина "Брисбен", отметила она.