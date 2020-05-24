В ОНК рассказали об условиях содержания захватчика отделения московского банка

Захватчик отделения "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве чувствует себя хорошо, на допросе к нему не применяли насилие. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
— Поговорили с ним. Он спокойный, разговорчивый, понимает, где он находится, чувствует себя хорошо, силу при допросе в СК к нему не применяли, — приводит её слова РИА "Новости".
Сейчас захватчик отделения банка находится в изоляторе на Петровке и читает книгу Евгения Водолазкина "Брисбен", отметила она.
Напомним, о задержании отделения "Альфа-банка" на Земляном Валу стало известно 23 мая. Захватчик требовал, чтобы Ольга Бузова рассказала ему правду, и угрожал взорвать бомбу. Через некоторое время силовики взяли здание штурмом. СК также показывал видео изнутри банка. Лайф узнал о захватчике от его бывших коллег, а также где он насобирал кредитов.