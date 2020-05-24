Собирали вёдрами. Грузовик разлил тонну шоколада на юге Франции

Около тонны шоколада вылилось на территории коммуны Лангоне на западе Франции 22 мая. О необычном инциденте пишет Le Telegramme.

У грузовика, перевозившего 24 тонны сладкого груза, оказался неисправен сливной шланг. К ликвидации "сладкой катастрофы" пришлось привлекать пожарных. Те оказались в восторге от предстоящей работы. Собирать шоколад пришлось вёдрами.

— На земле была полоса хорошего шоколада. Это отличается от операций там, где есть неприятные запахи! — объяснил пожарный Лорьян, специалист по технологическим рискам.