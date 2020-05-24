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Собирали вёдрами. Грузовик разлил тонну шоколада на юге Франции

Пожарные, прибывшие ликвидировать последствия, были в восторге.

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Около тонны шоколада вылилось на территории коммуны Лангоне на западе Франции 22 мая. О необычном инциденте пишет Le Telegramme.

У грузовика, перевозившего 24 тонны сладкого груза, оказался неисправен сливной шланг. К ликвидации "сладкой катастрофы" пришлось привлекать пожарных. Те оказались в восторге от предстоящей работы. Собирать шоколад пришлось вёдрами.

На земле была полоса хорошего шоколада. Это отличается от операций там, где есть неприятные запахи! объяснил пожарный Лорьян, специалист по технологическим рискам.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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