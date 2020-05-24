В Северной Осетии зафиксирована вспышка коронавируса в психбольнице

В республиканской психиатрической больнице Северной Осетии зафиксирована вспышка CoViD-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения региона на своей странице в "Инстаграме".

Как уточняется, инфекция выявлена у пяти сотрудников и восьми подопечных учреждения, для предупреждения распространения заболевания принят комплекс мер.

— Все пациенты с симптомами ОРВИ незамедлительно переведены в отделение, организованное в отдельном корпусе больницы... Все пациенты находятся под пристальным наблюдением медиков, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, источником распространения инфекции стали пациенты, у которых в момент госпитализации не проявлялись симптомы ОРВИ. Ситуация находится на особом контроле ведомства и территориального органа Роспотребнадзора республики.