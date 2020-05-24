Берлин предложил разместить в своих больницах пациентов с CoViD-19 из Москвы

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер предложил Москве, которая считается городом-побратимом германской столицы, направлять на лечение в Германию пациентов с коронавирусом.

Аналогичные предложения были сделаны Италии и Франции, однако средиземноморская республика ответила отказом, в то время как французский лидер Эмманюэль Макрон с благодарностью согласился. В клинику Charité уже были направлены первые пациенты.

— Мы готовы и впредь оказывать помощь, если у наших клиник будут для этого возможности. Я передал соответствующее предложение нашему городу-партнёру Москве, — рассказал бургомистр изданию Tagesspiegel.

По его словам, ответ на своё предложение он пока не получил. Мюллер добавил, что и впредь готов размещать в больницах ФРГ больных коронавирусом из городов-побратимов.