Москвичей предупредили о густом тумане в ночь на понедельник

Центр организации дорожного движения предупредил жителей Москвы и Подмосковья о густом тумане в ночь на 25 мая, об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в "Твиттере".

— Синоптики обещают в ближайшее время и до восьми утра понедельника густой туман в Москве и области, — уточняется в заявлении.

Сложная погодная ситуация продлится до восьми утра 25 мая, видимость снизится до 200–400 метров.