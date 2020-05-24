В больнице в Приморье загорелась кровля приёмного покоя — видео

Видео © МЧС РФ

В городской больнице Партизанска в Приморском крае загорелась кровля приёмного покоя. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Инцидент произошёл в здании на Ленинской улице. Спасатели эвакуировали 74 человека, в том числе 56 пациентов и 18 сотрудников. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ликвидации пламени были задействованы 21 человек личного состава и семь единиц техники. Источник Лайфа рассказал, что возгорание удалось ликвидировать.

РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона уточняет, что эвакуированных граждан перевели в другое отделение терапевтического корпуса, одного из тяжёлых пациентов в сопровождении реаниматолога перевезли в больницу Находки.