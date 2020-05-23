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В Татарстане прокуратура проведёт проверку после пожара в больнице

В результате произошедшего погибло три человека.

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Фото © ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку после пожара в центральной районной больнице, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщается на сайте ГП РФ.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры совместно с МЧС установят причины происшедшего, оценят соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС, — говорится в сообщении.

Прокурор региона взял на особый контроль проверку и расследование уголовного дела по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Напомним, пожар произошёл сегодня ночью. Изначально сообщалось о двух погибших, позже в больнице скончался ещё один человек.

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