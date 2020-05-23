В Татарстане прокуратура проведёт проверку после пожара в больнице

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку после пожара в центральной районной больнице, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщается на сайте ГП РФ.

— В ходе проверки сотрудники прокуратуры совместно с МЧС установят причины происшедшего, оценят соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС, — говорится в сообщении.

Прокурор региона взял на особый контроль проверку и расследование уголовного дела по факту нарушения требований пожарной безопасности.