Техник сгоревшего в Красногорске дома престарелых пришёл в суд в полной защитной экипировке — видео

Видео © Предоставлено Лайфу в Пресненском суде

Техник сгоревшего в подмосковном Красногорске дома престарелых "Третий возраст" Александр Колодный пришёл на заседание Пресненского суда по вопросу ареста в полной защитной экипировке, включающей костюм, маску и перчатки. По информации некоторых СМИ, Александр находится на обязательной самоизоляции, однако состояние его здоровья неизвестно.

Суд, кстати, решил не арестовывать техника, так как тот не скрывался от правоохранителей, а следователь Колодного не разыскивал. Мужчина также не был ранее судим и дал подробные показания. Техник обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, пожар в доме престарелых произошёл в начале апреля текущего года, погибло четыре человека, ещё 16 пострадали. Причиной пожара могло стать разрушение топливоподводящих элементов расширительного бака с воспламенением горючей жидкости.