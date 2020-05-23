В США крупнейшая компания по аренде машин подала заявление о банкротстве

Заявление о банкротстве из-за пандемии CoViD-19 подала одна из крупнейших компаний по аренде автомобилей Hertz. Об этом говорится в сообщении организации.

— Hertz Global Holdings сегодня объявила, что она и ряд её дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве в Суд по делам о банкротстве по округу Делавэр, — заявили в компании.