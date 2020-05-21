Спрос на съёмные квартиры падает. Сколько будет стоить аренда после карантина

В компании "ИНКОМ-Недвижимость" подсчитали, что в первой половине мая спрос на аренду квартир упал на 72% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Из-за самоизоляции многие квартиранты решили разъехаться по родным регионам и переждать карантин там. Да и доходы уже не всем позволяют платить за аренду жилья в столице, ведь многие лишились работы.

Как спасаются собственники жилья?

Заместитель директора департамента аренды квартир компании "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова рассказала Лайфу, что пока собственники предоставляют арендаторам временную скидку — обычно до 20% на один-два месяца. Некоторые, возможно, продлят арендные каникулы своим жильцам, но таких единицы.

Большинство арендодателей планируют в ближайшей перспективе вернуться к докризисным арендным ставкам. Возможно ли это будет на фоне снижения платёжеспособности многих арендаторов, покажет время Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир компании "ИНКОМ-Недвижимость"

Эксперт добавила, что 11% арендодателей согласны сдавать квартиру "под ремонт", то есть снижать или отменять оплату проживания на период выполнения жильцами строительных работ.

Директор аналитического отдела Dominfo.ru Антон Меркушев, наоборот, пришёл к мнению, что арендодателю лучше самому сделать ремонт. Таким образом есть шанс, что будущий собственник обратит внимание на уютную квартиру, даже если стоимость её будет чуть выше.

Выжить после пандемии

Впереди нас ожидает летний период, когда спрос на съёмные квартиры традиционно падает. Ко всему этому, по ожиданиям Антона Меркушева, в ближайшие месяцы увеличится количество расторгнутых договоров по аренде жилья. Поспособствуют этому безработица и уменьшение доходов россиян.

— Если говорить о цене, мы предполагаем, что она может ещё снизиться на 10–15% от нынешнего падения. Говорить о восстановлении рынка съёмной недвижимости пока рано. Всё будет зависеть от того, как будет регулироваться ситуация с самоизоляцией, а также с возобновлением деловой активности предприятий, — говорит директор аналитического отдела Dominfo.ru.

Оксана Полякова рассчитывает на подъём интереса к съёмному жилью к осени, когда традиционно растёт спрос. Возврат к нормальному состоянию рынка аренды, по её словам, возможен при восстановлении рынка труда.

У руководителя направления долгосрочной аренды в "Авито. Недвижимость" Руслана Закирьянова прогнозы оказались оптимистичнее. Он отметил, что сейчас уже наблюдается постепенное восстановление рынка по всем категориям, в том числе в долгосрочной аренде. Интерес россиян к ней возвращается на докризисный уровень (показатель просмотра объявлений уже увеличился на 21% в сравнении с отрицательным пиком падения в апреле).