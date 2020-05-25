Эксперты объяснили, как восстановить рабочий режим после самоизоляции

Для спокойного возвращения к привычному режиму работы после самоизоляции нужно заранее приучить организм к нагрузкам. Полезно будет также начать принимать витамины. Об этом РИА "Новости" рассказали эксперты.

Подготовку к возвращению в рабочий режим желательно начать за неделю, а в идеальном случае — за 21 день, отметила врач-психиатр Московской области Ольга Сиволдаева.

По её словам, сделать это можно по-разному — например, начать вставать в семь-восемь утра и собираться, как раньше. Все прошлые ритуалы и способы подготовки лучше повторять. Рекомендуется составить режим дня с отдыхом, приёмом пищи и выходами на улицу, так как без подготовки человек может начать испытывать стресс, который будет выражаться в слабости, снижении концентрации и недомогании. Кроме того, следует не забывать о солнечных ваннах и приёме витаминных комплексов.

— Желательно групп В и С, которые помогают организму вырабатывать серотонин, — уточнила эксперт.

Вернуться в привычную жизнь и свести риск стресса к минимуму поможет и сам факт выхода в социум. Такое мнение высказала невролог консультативно-диагностического центра Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук Ольга Штанг.

— Люди понимают цену того, что потеряли. В этот период они испытают радость. Мне кажется, многие пересмотрели жизненные ценности, позиции, оценили работу и людей, — заметила она.

Врач посоветовала в первую очередь настроиться на позитивную волну.