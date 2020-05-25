США ограничили въезд иностранцам, посещавшим Бразилию за 14 дней до прибытия

Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну иностранцам, которые посещали Бразилию за 14 дней до прибытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Белого дома Кейли Макинани.

Данные меры приняты для предотвращения распространения CoViD-19. В заявлении отмечается, что ограничения не коснутся торговли между странами.

Кроме того, предусмотрены исключения. Речь идёт о лицах, постоянно проживающих в США на законных основаниях, супругах американцев, а также живущих в стране родителях или опекунах граждан США.

Также въезд разрешён иностранным специалистам, прибывающим по приглашению правительства, экипажам воздушных и морских судов, официальным делегациям, военнослужащим и членам их семей, а также любым иностранцам, в чьём приезде будет заинтересован Вашингтон.