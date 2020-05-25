Все папы делают это: пользователи TikTok заметили одну странность за мужчинами, которые едят закуски

Пользовательница TikTok c ником ej_savage_lmao поделилась роликом, на кадрах которого сидящий в кресле мужчина ест орешки, предварительно встряхнув их в руке. Девушка, видимо, не раз становилась свидетелем такой сцены и наконец задалась вопросом: "Почему все папы трясут свои закуски?"

Оказалось, что она не единственная, кто замечал подобное за своими родственниками. Пользователи стали делиться похожими роликами, где мужчины совершают тот же ритуал перед тем, как съесть свой снек. А некоторые отметили, что так поступают не только папы. Например, это же движение делал герой Тома Круза в фильме "Рискованный бизнес".

В попытках добраться до причин привычки юзеры выдвигали разные версии. Вплоть до той, что орешки напоминают любителям азарта игральные кости. Но, возможно, это просто вселенский заговор пап.

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