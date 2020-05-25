61-летняя Мадонна похвасталась фото в прозрачном белье, но фанаты решили, что бабушке пора на пенсию

Даже преодолев 60-летний рубеж, Мадонна не сдаёт оборотов и пышет энергией, в том числе сексуальной. Во время карантина она стала ещё активнее пытаться это продемонстрировать. Поп-дива выложила в "Инстаграме" провокационный снимок, от которого многим фанатам стало не по себе.

Фото © Instagram / madonna

Артистка раскинулась на диване в очень пикантной позе. Из одежды на ней было только крошечное нижнее бельё, при этом бюстгальтер и вовсе оказался прозрачным. 61-летняя исполнительница похвасталась плоским животом и спортивной фигурой, которая говорит о долгой работе над собой.

Фото © Instagram / madonna

Судя по всему, Мадонна хорошо понимала, на что идёт, выкладывая столь жаркий снимок. В подписи она указала, что ей плевать на нападки хейтеров.

Тем, кого возмущает эта фотография, хочу сообщить, что я успешно окончила университет пофигизма. Спасибо, что пришли на мою выпускную церемонию! Мадонна

Фото © Instagram / madonna

И негативных комментариев королеве поп-музыки действительно не удалось избежать. Пользователи назвали фото непристойным и пошлым. А также отметили, что Мадонне уже пора завязывать привлекать к себе внимание подобным образом. Однако преданных фанатов не смущает ни возраст, ни откровенность звезды. По их мнению, она всё так же горяча и прекрасна.

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