Мадонна устроила откровенную съёмку в ванной, чтобы даже хейтеры забыли, что ей за 60

Поп-дива не даёт расслабляться фанатам, раз за разом будоража их воображение. Певица поделилась в "Инстаграме" пикантными кадрами из ванной, на которых предстала в нижнем белье. На одном из них Мадонна позировала, стоя спиной к зеркалу, где отражались её соблазнительные формы, глядя на которые сложно поверить, что их обладательнице уже 61 год.

Фото © Instagram / madonna

Для другого снимка певица выбрала ракурс сверху, чтобы лучше было видно её эффектный бюст в тесном кружевном боди. Дерзкий образ королева поп-музыки дополнила колготками в сетку и украшениями на цепочке, но отказалась от косметики.

Фото © Instagram / madonna

Однако в подписи к столь знойным снимкам Мадонна рассказала о проблемах со здоровьем. По словам артистки, она восемь месяцев страдала от боли, перенесла операцию на колене и теперь восстанавливается. Она обратилась к фанатам, попросив пожелать ей удачи.

Фото © Instagram / madonna

Поклонники не оставили без внимания свою любимицу. Они не только пожелали ей скорейшего выздоровления, но и отметили, что певица всё ещё остаётся "их королевой" — такой же красивой и сексуальной, как и раньше.

Какая же ты красивая! Живая легенда ciccones.eyes