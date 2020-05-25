Россиян предупредили о мошенниках, которые создают сайты для "выплаты пособий"

Мошенники придумали ещё один способ незаконно завладеть деньгами россиян. Теперь мишенью злоумышленников стали граждане, которые пытаются через портал "Госуслуги" оформить различные выплаты и детские пособия. О новых методах преступников рассказали в ГУ МВД РФ по Москве.

— Киберпреступники воспользовались ситуацией: они создают новые сайты, якобы приспособленные для выплаты пособий, рассылают СМС и электронные письма с призывом пользоваться их сервисом для оформления выплат, — сообщили в управлении ТАСС.

После ввода гражданином логина и пароля на фейковых сайтах мошенники могут получить доступ к его персональным данным на официальном портале "Госуслуги". Однако на этом злоумышленники не останавливаются — они просят пользователей ввести данные банковской карты якобы для проверки информации и оплатить комиссию за перевод пособия. Это также должно насторожить.

Единственный способ уберечься от таких преступников — быть внимательными. Фейковые сервисы могут отличаться от официального всего одной буквой, цифрой или доменным именем. Оформлять пособия можно только на официальном сайте, внимательно проверив адресную строку браузера. Также можно поставить хороший антивирус — он автоматически распознаёт вредоносные сайты.