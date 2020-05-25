Рогозин: Россия не позволит приватизировать Луну

Россия не допустит приватизацию Луны, а также не будет участвовать в "лунной гонке" с США. Об этом в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
— Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву, — отметил он.
Рогозин также отметил, что РФ не будет участвовать в "лунной гонке", которая напоминает предвыборную борьбу демократов и республиканцев в США.
Кроме того, глава "Роскосмоса" заявил о необходимости начать создание новой орбитальной станции. Пока не решено, будет ли она посещаемой или обитаемой, международной или национальной.
Напомним, ранее в "Роскосмосе" обвинили президента США Дональда Трампа в попытке захватить другие планеты — всё из-за его указа о праве американцев осваивать ресурсы Луны.