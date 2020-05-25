В России резко сократилось количество выдаваемой ипотеки

Общее количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле оказалось на 33% меньше по сравнению с мартом и на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие данные приводит Объединённое кредитное бюро (ОКБ). В общей сложности банки одобрили и выдали 81,5 тысячи ипотечных кредитов общей суммой около 184 миллиардов рублей.

Несмотря на снижение показателей, лидеры рейтинга по объёмам ипотечного кредитования среди регионов России практически не меняются — Москва (4,2 тысячи) и Московская область (3,8 тысячи), Санкт-Петербург (3,4 тысячи) и Свердловская область (3,3 тысячи). При этом практически эти же субъекты РФ являются и лидерами антирейтинга, где наблюдается самое большое снижение выдачи ипотечных кредитов — Москва (-53%) и Московская область (-49%), Санкт-Петербург (-44%) и Тюменская область (-40%).

И всё же, как объяснил агентству РИА "Новости" генеральный директор ОКБ Артур Александрович, сокращение ипотечного кредитования в апреле оказалось не так значительно, как другие сегменты розничного кредитования.

— Дело в том, что у сделок по покупке недвижимости длительный цикл оформления, поэтому в апреле банки предоставили значительное число кредитов, работа над которыми была начата ещё до введения карантина. Кроме того, поддержку ипотеке оказывал ажиотажный спрос на недвижимость в марте. В апреле рынок недвижимости замер, что, вероятно, отразится на ипотечном кредитовании по итогам мая, — пояснил эксперт.