Треть россиян с коронавирусом уже выздоровели

Каждый третий россиянин, переболевший коронавирусной инфекцией в какой-либо форме, уже выздоровел. Такой вывод можно сделать, исходя из данных Федерального оперативного штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией.

На сегодняшний день в России вирус SARS-CoV-2 был выявлен у 353 тысяч человек. При этом полностью вылечилось и выписано из больниц уже свыше 118 тысяч пациентов. Активных же случаев на сегодняшний день остаётся почти 231 тысяча.