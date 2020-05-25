Треть россиян с коронавирусом уже выздоровели

Каждый третий россиянин, переболевший коронавирусной инфекцией в какой-либо форме, уже выздоровел. Такой вывод можно сделать, исходя из данных Федерального оперативного штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией.
На сегодняшний день в России вирус SARS-CoV-2 был выявлен у 353 тысяч человек. При этом полностью вылечилось и выписано из больниц уже свыше 118 тысяч пациентов. Активных же случаев на сегодняшний день остаётся почти 231 тысяча.
Как ранее уже сообщал Лайф, за минувшие сутки количество подтверждённых случаев в стране увеличилось на 8946. Больше всего положительных тестов на CoViD-19 выявили в Москве. В столице — более 166 тысяч выявленных случаев инфицирования, но при этом более 53 тысяч человек уже выздоровели.