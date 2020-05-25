Москвичи ринулись в МФЦ сразу после возобновления их работы — видео

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За время самоизоляции у жителей столицы накопилось немало дел в МФЦ: оформление документов, продление уже имеющихся и так далее. Многие направились в центры госуслуг в первый же день возобновления их работы, но некоторые забыли о предварительной записи, необходимой для визита в учреждение. Лайф пообщался с такими гражданами.

— Тут по записи, сказали, поэтому пытаюсь записаться, посмотреть, на какой период можно вообще попасть. Записаться, сказали, через Mos.ru, но у меня сейчас не получилось самой найти, поэтому пытаюсь где-то здесь информацию найти, — говорит Юлия.